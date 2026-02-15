लखनऊ आ रहे एअर इंडिया विमान में क्यों भिड़े यात्री और क्रू मेंबर? फ्लाइट लैंड होते ही मचा बवाल

अंकित सहाय ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया था। लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठा दिया गया। साथ ही, उन्होंने नॉनवेज खाना प्री-बुक किया था, लेकिन उन्हें वेज खाना परोसा गया। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो क्रू मेंबर ने उनके साथ बदतमीजी की। पानी तक नहीं दिया गया। अंकित ने फीडबैक फॉर्म मांगा तो क्रू ने उनका बोर्डिंग पास छीन लिया और उसका फोटो खींचा। क्रू ने आगे-पीछे के पैसेंजरों से उनके खिलाफ झूठी शिकायत ली। लखनऊ पहुंचने पर उन्हें, पत्नी और बेटे को विमान से उतरने नहीं दिया गया। CISF ने उन्हें सरोजनीनगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। वहां उन्हें पांच घंटे तक बैठाए रखा गया। परिवार के साथ थाने में बैठना बहुत मुश्किल रहा।