लखनऊ आ रहे एअर इंडिया विमान में क्यों भिड़े यात्री और क्रू मेंबर? फ्लाइट लैंड होते ही मचा बवाल

एयर इंडिया (Photo - IANS)
Lucknow News: 14 फरवरी 2026 को लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई। बेंगलुरु से लखनऊ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX 2048) में यात्री और क्रू मेंबर के बीच विवाद हो गया। यह विवाद सीट और खाने को लेकर शुरू हुआ। लैंडिंग के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। यह घटना शनिवार 14 फरवरी को हुई। फ्लाइट बेंगलुरु से लखनऊ जा रही थी। इसका निर्धारित समय सुबह 10:35 बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन आधे घंटे की देरी से यह 11:05 बजे पहुंची। विमान में यात्री अंकित सहाय अपनी पत्नी शालिनी प्रिया और तीन साल के बेटे के साथ यात्रा कर रहे थे। वे लखनऊ घूमने आए थे। अंकित के साले केजीएमयू में डॉक्टर हैं और परिवार उनके यहां ठहरा हुआ है।
अंकित सहाय ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया था। लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठा दिया गया। साथ ही, उन्होंने नॉनवेज खाना प्री-बुक किया था, लेकिन उन्हें वेज खाना परोसा गया। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो क्रू मेंबर ने उनके साथ बदतमीजी की। पानी तक नहीं दिया गया। अंकित ने फीडबैक फॉर्म मांगा तो क्रू ने उनका बोर्डिंग पास छीन लिया और उसका फोटो खींचा। क्रू ने आगे-पीछे के पैसेंजरों से उनके खिलाफ झूठी शिकायत ली। लखनऊ पहुंचने पर उन्हें, पत्नी और बेटे को विमान से उतरने नहीं दिया गया। CISF ने उन्हें सरोजनीनगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। वहां उन्हें पांच घंटे तक बैठाए रखा गया। परिवार के साथ थाने में बैठना बहुत मुश्किल रहा।
एयरलाइंस ने पुलिस में शिकायत की कि अंकित सहाय ने क्रू मेंबर पर बोर्डिंग पास फेंका और विमान में हंगामा किया। इससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। एयरलाइंस का कहना है कि यात्री की वजह से विवाद बढ़ा। वहीं पूरे मामले में सरोजनीनगर पुलिस को दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। यात्री और एयरलाइंस दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दंपती को छोड़ दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
घटना के बाद एयरलाइंस की सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है कि यात्री टिकट के अनुसार सुविधा नहीं पाते। दूसरी तरफ, क्रू मेंबरों का कहना है कि यात्री अनुशासन नहीं रखते। मामले की पूरी जांच से सच्चाई सामने आएगी।
