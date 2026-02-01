‘युवा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट हो रहा था, BJP ने चला फूट डालों का विक्टिम कार्ड’- अखिलेश यादव

इस सवाल पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, भाजपा को डर है कि कहीं देश का युवा एकजुट न हो जाए। देश का युवा इस समय जाति, धर्म से ऊपर उठकर महंगाई और रोजगार पर बात कर रहा था। यह बीजेपी को रास नहीं आ रहा था। बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं की ताकत को देखते हुए भाजपा भयभीत थी। इसीलिए यह नियम ले आई और अंग्रेजों के जैसा काम किया… फूट डालो और शासन करो।