14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘युवा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट हो रहा था, BJP ने चला फूट डालों का विक्टिम कार्ड’- अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav statement on UGC : समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने UGC को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार डर रही है और वह अंग्रेजों की नीति अपना रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 14, 2026

अखिलेश यादव ने UGC को लेकर दिया बड़ा बयान, PC- Patrika

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर ताजा हमला बोला है। पत्रकारों ने जब सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि देश भर में अब UGC के समर्थन और विरोध में हो रहे आंदोलन में जो अराजकता फैल रही है। उसे आप किस तरह से देखते हैं।

इस सवाल पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, भाजपा को डर है कि कहीं देश का युवा एकजुट न हो जाए। देश का युवा इस समय जाति, धर्म से ऊपर उठकर महंगाई और रोजगार पर बात कर रहा था। यह बीजेपी को रास नहीं आ रहा था। बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं की ताकत को देखते हुए भाजपा भयभीत थी। इसीलिए यह नियम ले आई और अंग्रेजों के जैसा काम किया… फूट डालो और शासन करो।

भाजपा ने युवाओं को जाति के नाम पर तोड़ने का किया। जो असल मुद्दे हैं उनसे युवा भटक जाएं और जाति के आधार पर बंट जाएं और आज वही हो रहा है। विश्वविद्यालयों में युवा आपस में लड़ रहे हैं…धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

कैंपस में अगर यूथ यूनाइटेड रहा तो यह भाजपा के लिए बड़ा खतरा बन रहा था तो उन्होंने अंग्रेजों वाली चाल चली और फूट डालो और राजनीति करो। जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहें हैं। उनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। आखिर हमें इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब संविधान में सभी को समान अधिकार हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि वास्तविक समस्याएं जैसे कि रोजगार की कमी, बढ़ती महंगाई, दीक्षित क्षमता और कौशल की कमी, और शिक्षा-व्यवस्था में सुधार को नजरअंदाज कर देने से लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों पर अपनी नीतियों को प्राथमिकता दे, न कि विभाजनकारी तर्कों को बढ़ावा दे।

आलोचक भी मानते हैं कि UGC नियमों का राजनीति के केंद्र में आ जाना इस समय प्रश्नचिह्न पैदा करता है, क्योंकि शिक्षा को राजनीति से अलग रखते हुए उसे युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक मंच बनाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव बोले- ‘हथेली गरम, पुलिस नरम’, विकास नहीं, बदहाली की पहचान बन गया है कानपुर
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 08:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘युवा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट हो रहा था, BJP ने चला फूट डालों का विक्टिम कार्ड’- अखिलेश यादव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बढ़ेगा तापमान, 17-18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के संकेत

तापमान में 2-3 डिग्री की और वृद्धि संभव, 17-18 फरवरी को तेज हवा के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

महिला श्रम भागीदारी 36% पहुंची, यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार और मजबूती

9 वर्षों में महिला श्रम भागीदारी 13% से 36% तक पहुँची, जीएसडीपी 36 लाख करोड़ की ओर      (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में कामकाजी महिलाओं के लिए 8 नए छात्रावास, ₹251.82 करोड़ जारी, 4 हजार को सुरक्षित आवास

₹382 करोड़ की परियोजना में ₹251.82 करोड़ जारी, 4,000 कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP विधानसभा: ओम प्रकाश राजभर ने PDA पर सपा को घेरा, बयान से बढ़ी सियासत

सदन में राजभर का तंज, सपा के PDA फॉर्मूले पर छिड़ी तीखी सियासी बहस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी सरकार का बड़ा फैसला संभव: 16 वर्ष के युवाओं को मिल सकता है दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस

हल्के दोपहिया वाहनों के लिए अनुमति पर केंद्र से मांगी गई सहमति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.