अखिलेश यादव बोले- ‘हथेली गरम, पुलिस नरम’, विकास नहीं, बदहाली की पहचान बन गया है कानपुर

सपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब कानपुर की पहचान अपराध की घटनाओं, पुलिस विवादों और रसूखदारों को बचाने की कहानियों से हो रही है। ब्राह्मण मां-बेटी की झोपड़ी जलने की घटना को उन्होंने प्रशासन की संवेदनहीनता का प्रतीक बताया। हालिया लग्जरी कार हादसे पर तंज कसते हुए बोले- 'हथेली गरम, पुलिस नरम,' और इशारों में कहा कि बड़े लोगों के लिए कानून अलग नजर आता है।