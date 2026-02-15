‘उसे पैसे से प्यार था…’ 7 साल का प्यार टूटा तो 24 साल के तुषार ने दे दी जान, मां ने बताया गर्लफ्रेंड का सच

मंडी की नौकरी छूटने के बाद तुषार शिवम कलर लैब में काम करने लगा। लेकिन वहां सैलरी बहुत कम थी। जब सौम्या को यह पता चला तो उसने तुषार को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसे टॉर्चर करती थी, फोन पर झगड़ा करती थी। मां किरन ने बताया कि मेरा बेटा सौम्या से इतना प्यार करता था कि मैंने कभी ऐसा पागलपन नहीं देखा। जब भी सौम्या का नाम आता, वो कहता, 'मम्मी मैं आशिकी-2 का हीरो हूं।' मैं समझाती कि ऐसी बातें मत करो, लेकिन वो कहता, 'मैं सौम्या के बिना जी नहीं सकता। किरन का मानना है कि सौम्या सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। अगर सच में प्यार होता तो बेटा ऐसा कदम नहीं उठाता।