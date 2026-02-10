यूपी बोर्ड छात्र को देगा उत्तर पुस्तिकाएं, दंडित करने की चेतावनी पर छात्र को मिली सफलता

उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले शशि शेखर दुबे ने 2025 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी लेने के लिए उसने माध्यमिक शिक्षा परिषद के जन सूचना अधिकारी के यहां आवेदन किया। जिसमें से हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और चित्रकला विषयों की जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छाया प्रति की मांग की।

लेकिन उसके आवेदन पर जन सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद शशि शेखर दुबे ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पहली अपील की। यह अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह कहकर ठुकरा दी कि अभी स्क्रुटनी की प्रक्रिया चल रही है।