Red Alert: UP में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट, इन क्षेत्रों में छाया रहेगा घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम

IMD weather forecast: मौसम के अंदर लखनऊ के अनुसार झांसी को सबसे गर्म जिला घोषित किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि बांदा का 27.8, आगरा और हमीरपुर का 27.2, और वाराणसी का 27.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, चुर्क, गाजीपुर, आजमगढ़, वनारस, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर, इटावा, फतेहगढ़, अलीगढ़, और मेरठ का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बनारस, बीएचयू, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर और आगरा का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। बहराइच और बुलंदशहर का तापमान सबसे कम 20 से 22 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।