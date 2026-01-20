2 लाख पर नहीं मानी महिला तो उतारा मौत के घाट, 2 दिन तक लाश के साथ सोया, फिर फूंक डाला

झांसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रेलवे से रिटायर हुए 64 वर्षीय राम सिंह परिहार ने अपनी 32 वर्षीय गर्लफ्रेंड प्रीति की 8 जनवरी को हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने लाश को दो क्विंटल लकड़ियों के साथ लोहे के बक्से में जलाया और राख को ठिकाने लगाने की तैयारी की। पुलिस ने 17 जनवरी की देर रात उसे उसकी दूसरी पत्नी गीता और बेटे नितिन के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।