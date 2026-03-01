दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस: ब्राह्मण महिला को शाकाहारी की जगह मिला मांसाहारी भोजन, बिगड़ी तबीयत

Rajdhani Express 22222 Non-vegetarian food was served instead of vegetarian food: दिल्ली से मुंबई जा रही 22222 राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिला के पुत्र ने शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया था, लेकिन जब महिला को खाना मिला तो उसमें नॉनवेज यानी मांसाहारी चिकन परोसा गया। इसकी जानकारी महिला को तब हुई जब उसे खाते समय शक हुआ। उसने साथ चल रहे यात्रियों को भोजन दिखा कर जानकारी प्राप्त की। पता चला कि भोजन में चिकन है। भोजन करने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टी करने लगी। बेटे ने आईआरसीटीसी (IRCTC) और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारियों ने कहा कि 'यह कोई बड़ी बात नहीं है नींबू पानी पी लीजिए।" ‌अब आईआरसीटीसी मामले की जांच कराए जाने की बात कर रही है।