मौसम विभाग का अलर्ट: न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, पड़ेगी प्रचंड गर्मी

IMD UP weather update: मौसम विभाग के अनुसार झांसी लगातार सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बनारस का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान सबसे कम फतेहपुर का दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज झांसी का तापमान 21 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। ‌धीमी गति से हवा चलने की संभावना है। गर्मी के कारण जनजीवन बेहाल रहेगा।‌ डॉक्टरों ने बदलते मौसम में लोगों को अलर्ट किया है।