झांसी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बांट रहा था शादी का कार्ड

Property dealer murdered in Jhansi: झांसी में अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवक को गोली मार दी जो गंभीर रूप से घायल हो गया।‌ जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।‌ जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ‌घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है।