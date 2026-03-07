मेरी मौत की जिम्मेदार पत्नी…मरने से पहले युवक का आखिरी संदेश, शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे

मृतक की पहचान अंकन जोशी उर्फ अंकित (24) पुत्र राजू जोशी के रूप में हुई है। वह झांसी से सटे करेरा जिला शिवपुरी का रहने वाला था। स्क्रैप खरीद-फरोख्त का काम करता था। परिजनों के मुताबिक, 29 अप्रैल 2025 को अंकन की शादी डबरा निवासी प्रीति से हुई थी। 21 फरवरी को प्रीति मायके जाना चाहती थी, लेकिन अंकन इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। नाराज होकर अंकन खुद ही पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। इसके बाद कई दिन बीतने पर भी प्रीति ससुराल नहीं लौटी।