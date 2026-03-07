मेरी मौत की जिम्मेदार पत्नी…मरने से पहले युवक का आखिरी संदेश, शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे

झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान स्क्रैप कारोबारी अंकन जोशी (24) की मौत हो गई। पत्नी के मायके से वापस न आने से परेशान होकर उसने जहर खा लिया। जेब से मिले सुसाइड नोट में पत्नी और उसके परिजनों को मौत का जिम्मेदार बताया गया है।
मृतक की पहचान अंकन जोशी उर्फ अंकित (24) पुत्र राजू जोशी के रूप में हुई है। वह झांसी से सटे करेरा जिला शिवपुरी का रहने वाला था। स्क्रैप खरीद-फरोख्त का काम करता था। परिजनों के मुताबिक, 29 अप्रैल 2025 को अंकन की शादी डबरा निवासी प्रीति से हुई थी। 21 फरवरी को प्रीति मायके जाना चाहती थी, लेकिन अंकन इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। नाराज होकर अंकन खुद ही पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। इसके बाद कई दिन बीतने पर भी प्रीति ससुराल नहीं लौटी।
अंकन के पिता राजू जोशी के मुताबिक, वह गुरुवार को बहू को लेने उसके मायके गए थे। लेकिन बहू और उसके परिवारवालों ने उसे भेजने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अंकन खुद लेने आएगा, तभी वह ससुराल जाएगी।
जब यह बात अंकन को पता चली तो वह काफी परेशान हो गया। इसी दौरान उसने घर पर सल्फास की गोली खा ली। तबीयत बिगड़ने पर उसने मां और भाई को बताया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तलाशी के दौरान अंकन की जेब से डायरी के पन्ने पर लिखा चार लाइन का सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था कि उसकी मौत के लिए उसकी पत्नी, सास-ससुर, मामी और उसकी बहनें जिम्मेदार हैं।
नवाबाद पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना करेरा क्षेत्र की है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां की पुलिस को भेजी जाएगी और आगे की जांच वही करेगी।
