चलती ट्रेन से लिव-इन पार्टनर ने महिला को फेका, शरीर के हुए दो टुकड़े, पति से अलग होकर रह ही थी साथ

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) बरेली सिटी थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रेमी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी बरेली सिटी थाने के इंस्पेक्टर अमित शर्मा ने बताया कि रुखसाना के परिवार को सूचना दे दी गई है। जैसे ही परिवार वाले आएंगे और तहरीर (शिकायत) देंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।