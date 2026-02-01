पड़ोसी ने कुंड़ी लगाकर नाबालिग से की अश्लीलता, सदमे में नाबालिग ने दी जान; आरोपी गिरफ्तार

परिजनों के मुताबिक 23 फरवरी को किशोरी की मां छोटी बेटी के साथ मायके गई थीं, जबकि पिता ट्रक लेकर बाहर थे। 25 फरवरी को उसका सगा और मौसेरा भाई स्कूल गए हुए थे और मौसी खेत पर चली गई थीं। घर में किशोरी अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा।