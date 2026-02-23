पिता की तड़प: 12 दिनों का पुत्र छटपटाता रहा, अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से थम गई सांसें

Death of Newborn: झांसी में प्राइवेट अस्पताल के ऊपर पिता ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके 12 दिन के नवजात शिशु की मौत हुई है, जो काफी मन्नतों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पुत्र का जन्म हुआ था। अस्पताल कर्मियों की घोर लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉक्टर ने बताया कि लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला उल्दन क्षेत्र का है।