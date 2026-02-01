Western disturbance effect: इन जिलों में हुई बारिश, मौसम ने बदला करवट, ठिठुरन बढ़ी

फर्रुखाबाद में भी आज आसमान में सुबह से बादल छाए रहे, जिससे तापमान में कमी आई। बीते कई दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा था, इसमें भी रुकावट आई। दिन में बूंदाबांदी भी हुई है। रात में आसमान में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 प्रतिशत बारिश हो सकती है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिस पर पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा।