पत्नी काली थी…तभी गला दबाकर मार डाला, ससुराल वालों से बोला – करंट लगा है

सुनील बघेल ने आरोप लगाया कि पूजा के ससुराल वाले उससे 5 लाख रुपए और कार की डिमांड करते थे। पति बहन से कहता था तुम काली है, मैं दूसरी लड़की से शादी करुंगा। पूजा को अक्सर ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। बहन हम लोगों को बताती थी। दो बार रिश्तेदारों को लेकर बहन के ससुराल पलींदा गए। तब उन्होंने गलती मानी और आगे से परेशान न करने का वादा किया। इसके बाद बहन से 3 दिन पहले मारपीट की।