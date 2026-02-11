यूपी में एक और पति की हत्या…पत्नी ने प्रेमी को तमंचा देते हुए दिया चैलेंज, पति की हत्या करने के बाद ही मुँह दिखाना

बता दें कि एक फरवरी को झांसी रेलवे स्टेशन से पुलिया नंबर 9 जाने वाले रास्ते पर हनुमान मंदिर के पास झाड़ियों में शव पड़ा मिला था। इसकी सूचना मिलते ही SP सिटी प्रीति सिंह, CO सीटी लक्ष्मीकांत गौतम, नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। लाश के पास से आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पहचान जगभान कुशवाहा पुत्र सरमन के रूप में हुई।