कानपुर सेंट्रल-झांसी-मदुरई स्पेशल ट्रेन, 2479 किलोमीटर की यात्रा 47 घंटे 5 मिनट में, देखें टाइम टेबल

Kanpur Central-Jhansi-Madurai Holi Special Train: उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से मदुरई के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है जिसमें सामान्य श्रेणी के साथ स्लीपर और एयर-कंडीशन डिब्बे भी रहेंगे। यह गाड़ी मदुरई से शुक्रवार को खुलेगी जबकि कानपुर से बुधवार को चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मदुरई से 27 फरवरी से 27 मार्च के बीच यह ट्रेन चलेगी। जबकि कानपुर से 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच चलेगी। 2479 किलोमीटर की यात्रा 47 घंटे 5 मिनट में पूरी होगी।