झांसी: महिला का गुस्सा देख युवक माफी मांगता रहा, लेकिन वह करती रही चप्पलों से पिटाई, हैरान करने वाला मामला

Woman beats up youth in Jhansi: झांसी में अपने पति के साथ बाजार गई महिला में लौटते समय बाइक सवार युवक की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। महिला का आरोप था युवक ने उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मारपीट के दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।‌ घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके पहले की मौके पर पुलिस पहुंचती आरोपी मौके से नौ दो ग्यारह हो गए। लेकिन लड़कों का कहना था कि उन्होंने किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लिया जाए। लेकिन महिला रुकने को तैयार नहीं थी। वह पिटाई करती रही। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।