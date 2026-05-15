आईएमडी का मानसून 2026 के आने की तारीख की अधिकृत घोषणा, चार दिन पहले देगा दस्तक, झांसी में भीषण गर्मी

Monsoon 2026 Latest Updates: मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर 26 मई को दस्तक देगा। मौसम विभाग ने आधिकारिक रूप से यह जानकारी दी है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडे ने बताया कि यह समय से 4 दिन पहले आ रहा है। इसका मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से समुद्री हवाओं से आ रही नमी और प्री-मानसून का अनुकूल होना है। पश्चिमी हवाएं तेजी से मुख्य भूमि की ओर बढ़ रही हैं। कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। समय से पहले मानसून का आना राहत भरी बात है। इससे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा।