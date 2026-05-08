8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी में ऑनलाइन सट्टा: दो महिलाएं गिरफ्तार, एक करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्कुट बरामद, सिपाही बर्खास्त

Jhansi online betting: झांसी में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली दो महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनके पास से एक करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्कुट बरामद, सफेद धातु के जेवर और नगदी बरामद हुआ। एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

May 08, 2026

खुलासा करते एसएसपी झांसी, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब झांसी पुलिस

फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब झांसी पुलिस

Jhansi Police takes major action against betting: झांसी पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में एक आरक्षी सहित पांच लोगों के नाम सामने आए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरक्षी को बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रॉयल पैलेस सिटी के एक फ्लैट से एक करोड़ 46 लाख रुपये के पीली धातु के बिस्किट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही सफेद धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। उन्होंने खुलासा करने वाली टीम को बहुत-बहुत बधाई दी है। झांसी में सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए टीम भी गठित की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया

उत्तर प्रदेश के झांसी में सट्टा गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीपरी थाना बाजार और सट्टे के खिलाफ बनाई गई टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना क्षेत्र में स्थित रॉयल सिटी के फ्लैट में से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जहां से सट्टा संचालित किया जा रहा था।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

एसएसपी ने बताया कि निशाकांत पुत्री शशिकांत निवासी प्रेम नगर और यशस्वी द्विवेदी पुत्री देवेंद्र द्विवेदी निवासी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से 1 करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्किट और आभूषण, 11 लाख रुपए के सफेद धातु के आभूषण, और 18 लाख 92 हजार 300 रुपए नगद बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, और सट्टा संबंधी रजिस्टर भी बरामद हुए हैं।

आरक्षी का भी नाम आया सामने

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पांच अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं, जिनमें आरक्षी रजत सिंह निवासी हाथरस, सुमित साहू पुत्र रामदीन साहू निवासी प्रेम नगर, आशीष उपाध्याय निवासी कोतवाली, विशेष भार्गव निवासी सीपरी बाजार और प्रभात अग्रवाल निवासी प्रेम नगर शामिल हैं।

आरक्षी को बर्खास्त किया गया

एसएसपी ने बताया कि इसके अतिरिक्त दो या तीन अन्य लोगों की जानकारी भी सामने आई हैं जो मौके पर आते थे, जिनके विषय में जांच की जा रही है। आरक्षी रजत कुमार ग्रामीण क्षेत्र के थाना में तैनात था। जिसे बर्खास्त कर दिया गया है। एसएसपी ने बरामद करने वाली टीम को बहुत-बहुत बधाई दी है। टीम के लिए 25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी का पीए बन कांग्रेसियों से करोड़ों की ठगी का मामला: आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश प्रभारी पहुंची देहरादून
देहरादून
कुमारी शैलजा पहुंची उत्तराखंड, फोटो सोर्स- X उत्तराखंड कांग्रेस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 09:14 pm

Published on:

08 May 2026 09:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में ऑनलाइन सट्टा: दो महिलाएं गिरफ्तार, एक करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्कुट बरामद, सिपाही बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

झांसी: किन्नरों के दो गुटों में टकराव, एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन

पुलिस से बातचीत करती किन्नर, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

झांसी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, चल रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी… श्मशान घाट से पति गिरफ्तार

मृतका का भाई इनसेट में शादी की फोटो आरोपी को ले जाती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
झांसी

झांसी में दो महीने की शादी का दर्दनाक अंत: 5 मई को मायके आने वाली थी, पहुंची मौत की खबर

फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

12 घंटे बाद सक्रिय हो रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ, मौसम वैज्ञानिक बोले प्री- मानसून की गतिविधियां खतरनाक

फोटो सोर्स- ChatGPT
झांसी

झांसी में 22 साल की दुल्हन ग्राम प्रधान के साथ भाग गई, जाते-जाते पति को कर गई कंगाल

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.