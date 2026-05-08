झांसी में ऑनलाइन सट्टा: दो महिलाएं गिरफ्तार, एक करोड़ 46 लाख रुपए के पीली धातु के बिस्कुट बरामद, सिपाही बर्खास्त

Jhansi Police takes major action against betting: झांसी पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में एक आरक्षी सहित पांच लोगों के नाम सामने आए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरक्षी को बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रॉयल पैलेस सिटी के एक फ्लैट से एक करोड़ 46 लाख रुपये के पीली धातु के बिस्किट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही सफेद धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। उन्होंने खुलासा करने वाली टीम को बहुत-बहुत बधाई दी है। झांसी में सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए टीम भी गठित की गई है।