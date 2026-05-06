झांसी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, चल रही थी अंतिम संस्कार की तैयारी… श्मशान घाट से पति गिरफ्तार

झांसी में एक नवविवाहिता की मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। जिसके चलते उन्होंने अंतिम संस्कार रोक दिया। मामला नंदनपुरा शमशान घाट का है। जहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जानकारी के अनुसार, निवाड़ी जिले के बहेरा गांव के रहने वाले दिनेश गोस्वामी की बेटी मीनू की शादी इसी साल 5 फरवरी को झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के केके पुरी के रहने वाले हिमांशु से हुई थी। सोमवार को मीनू के भाई को उसके पति का फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है। तुरंत आने को कहा गया। जब परिवार मेडिकल कॉलेज पहुंचा। तब तक मीनू की मौत हो चुकी थी।