झांसी में दो महीने की शादी का दर्दनाक अंत: 5 मई को मायके आने वाली थी, पहुंची मौत की खबर

मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि बहन मीनू की शादी पांच फरवरी को हुई थी। शादी में खूब पैसा खर्च किया गया। करीब 30 लाख की शादी हुई थी। 8 दिन पहले ही मीनू अपने ससुराल आई थी। जिसे 5 मई को वापस मायके आना था। जहां भतीजे की शादी थी। सुबह तक सब कुछ ठीक था। घर के सदस्यों से बातचीत की, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन आया कि मीनू चक्कर खाकर गिर गई है। फोन पर सूचना पाकर सभी झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। जहां उन्हें मीनू का शव मिला। जिसके शरीर पर चोट का निशान था और शरीर भी नीला पड़ गया था। उन्होंने मीनू की हत्या करने का आरोप लगाया।