आईपीएल ऑनलाइन सट्टा: मुठभेड़ में एक को लगी गोली, 1.56 करोड़ रुपए के डिजिटल कॉइंस बरामद

IPL betting in Jhansi: झांसी में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले गिरोह के सदस्य की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जिसे गोली लगी है। जिसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। जिसमें आईपीएल से संबंधित कई राज का खुलासा हुआ है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़ा गया अभियुक्त नौ आईडी के साथ वेबसाइट पर सट्टा खिलवाने का काम करता है। जिसके पास से एक करोड़ 56 लाख से अधिक के डिजिटल कॉइन बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य एडमिन और सुपर एडमिन के विषय में भी जानकारी मिली है, जिन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।