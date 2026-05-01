12 घंटे बाद सक्रिय हो रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ, मौसम वैज्ञानिक बोले प्री- मानसून की गतिविधियां खतरनाक

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IMD alert about Pre-monsoon: मौसम विभाग के अनुसार चार और पांच मई को तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है, कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। बांदा का तापमान 47.6 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन प्री-मानसून की गतिविधियां थोड़ी खतरनाक भी होती हैं। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और जोरदार बारिश लोगों को परेशान करती है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दो मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही साइक्लोनिक सिस्टम भी बन रहा है। इसका असर मध्य भारत पर भी पड़ेगा। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना बनी रहती है ओलावृष्टि भी हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्री-मानसून की गतिविधियां शाम के समय होती हैं। इस सप्ताह गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा। लेकिन एक के पीछे एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। जिसका असर मौसम पर पड़ेगा। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में बारिश का कोई अनुमान नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तेज हवा भी चलने की संभावना है और बारिश भी होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है; बारिश होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तेज हवा भी चलने की संभावना है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 15 to 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार 4 मई का तापमान 22 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आंधी-तूफान के बीच आकाशीय बिजली भी गिर सकती है; बारिश का पूर्वानुमान है, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 5 मई का तापमान 22 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। रात में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
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