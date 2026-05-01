12 घंटे बाद सक्रिय हो रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ, मौसम वैज्ञानिक बोले प्री- मानसून की गतिविधियां खतरनाक

IMD alert about Pre-monsoon: मौसम विभाग के अनुसार चार और पांच मई को तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है, कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि प्री-मानसून की गतिविधियों के कारण झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। बांदा का तापमान 47.6 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन प्री-मानसून की गतिविधियां थोड़ी खतरनाक भी होती हैं। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और जोरदार बारिश लोगों को परेशान करती है।