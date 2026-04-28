झांसी का मौसम बदला, रात हुई झमाझम बारिश, और अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट।

IMD Yellow Alert: झांसी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जब अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली चमक रही थी। देखते-देखते अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को सुरक्षित स्थान खोजना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक के लिए येलो अलर्ट है। यहां पर आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है, लेकिन यह बारिश टुकड़ों में होगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज झांसी का तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों में तापमान के गिरने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, रुक-रुक कर बारिश हो सकती है।