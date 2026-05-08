झांसी: किन्नरों के दो गुटों में टकराव, एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन

Jhansi News: झांसी में किन्नरों के दो गुटों में बधाई और नेग मांगने को लेकर विवाद की घटना सामने आई है। इस संबंध में एक गुट एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके इलाके में किन्नर का भेष बनाकर शादी या जन्म के मौके पर पहुंच जाते हैं और इस दौरान अभद्रता भी की जाती है। एसएससी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। झांसी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है; पहले भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।