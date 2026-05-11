झांसी में 23 साल के युवराज ने 13 साल बड़ी एक बच्चे की मां के साथ खाया जहरीला पदार्थ; दोनों की मौत

A loving couple consumed poisonous substance in Jhansi, both died: झांसी में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ताला खोलकर अंदर गई तो देखा कि दोनों के मुंह से झाग निकल रहा है और वे बेहोश हो चुके हैं। पुलिस ने तत्काल दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां देर रात दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी प्रधान को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।