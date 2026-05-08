झांसी में IPL सट्टेबाजी का बड़ा भंडाफोड़, सिपाही की गर्लफ्रेंड के फ्लैट से करोड़ों का सोना-नकदी बरामद, 2 महिलाएं गिरफ्तार

झांसी पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। शुक्रवार सुबह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छापा मारकर पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया। मौके से भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फ्लैट नंबर LS-9 में आईपीएल मैचों पर बड़े स्तर पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फ्लैट की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान वहां रखे एक ट्रॉली बैग से बड़ी मात्रा में कैश और कीमती सामान मिला।