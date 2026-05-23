यूपी 36 घंटे बाद शुरू होगा नौतपा 2026: जितना तपेगा उतनी होगी झमाझम बारिश, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

Heat is at its peak for 9 days during Nautapa: यूपी में दो दिनों के बाद नौतपा की शुरुआत होगी। सूर्य की गर्मी अगले 9 दिनों तक खूब आग बरसेगा। जब सूरज की किरणें सीधे धरती तक पहुंचेगी। तापमान भी चरम पर होगा। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे रविवार 24 मई का तापमान 31 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस हफ्ते अभी भीषण गर्मी पड़ती रहेगी। महीने के अंत में राहत मिलने की संभावना है। जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। आसमान में बादल आने के साथ हल्की-फुल्की बारिश भी हो सकती है।‌