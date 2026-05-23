यूपी 36 घंटे बाद शुरू होगा नौतपा 2026: जितना तपेगा उतनी होगी झमाझम बारिश, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

फोटो सोर्स- पत्रिका
Heat is at its peak for 9 days during Nautapa: यूपी में दो दिनों के बाद नौतपा की शुरुआत होगी। सूर्य की गर्मी अगले 9 दिनों तक खूब आग बरसेगा। जब सूरज की किरणें सीधे धरती तक पहुंचेगी। तापमान भी चरम पर होगा। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे रविवार 24 मई का तापमान 31 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस हफ्ते अभी भीषण गर्मी पड़ती रहेगी। महीने के अंत में राहत मिलने की संभावना है। जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। आसमान में बादल आने के साथ हल्की-फुल्की बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। ये दिन साल के 9 सबसे गर्म दिन होते हैं जब सूर्य वृषभ राशि से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य अग्नि तत्व वाला है जो गर्मी देता है। जबकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य जब चंद्रमा की शीतलता सोख लेता है तो पृथ्वी पर तापमान चरम पर पहुंच जाता है।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इस दौरान सूर्य की किरणें भारत के भूभाग पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और ठंडी मानसूनी हवाएं अभी नहीं पहुंच रही हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों का तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच पहुंच रहा है। 12 बजे से 4 बजे तक प्रचंड लू चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि नौतपा को 'मानसून का गर्भकाल' भी कहा जाता है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों इस बात पर एकमत हैं कि नौतपा जितना तपेगा, मानसून उतना ही झमाझम बरसेगा। धरती जितनी गर्म होगी, कम दबाव का क्षेत्र उतना मजबूत बनेगा जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को खींचकर अच्छी बारिश लाता है। लेकिन अगर इन 9 दिनों में बारिश या ठंडक हो जाए तो इसे 'रोहिणी का गलना' कहते हैं, जिससे मानसून कमजोर पड़ सकता है।
जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि सभी को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। बीच-बीच में ORS, नींबू पानी, छाछ लेने का भी समय है। 12-4 बजे धूप से बचें। सिर को ढककर रखें। तरबूज, खीरा, ककड़ी भी लाभदायक है। तला-भुना खाना नुकसानदायक है। सनातन परंपरा में इन दिनों पानी, मटका, सत्तू, तरबूज दान करना शुभ माना जाता है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी में आज का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रविवार 24 मई का तापमान 31 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार 25 मई सोमवार का तापमान 31 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इसी प्रकार 26 मई, मंगलवार का तापमान 30 से 44 डिग्री; 27 मई, बुधवार का तापमान 30 से 44 डिग्री के बीच, गुरुवार, 28 मई का तापमान 29 से 44 डिग्री के बीच; और शुक्रवार, 29 मई का तापमान 25 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 29 मई से मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है जब बूंदाबांदी हो सकती है और तापमान में भी कमी आएगी।
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