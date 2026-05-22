मेरठ की बेटी अनुपमा चौधरी ने रचा इतिहास: हेलीकॉप्टर क्रैश में बचाई 6 जिंदगियां

Anupam Chaudhary, a resident of Meerut: उत्तराखंड में बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक खराब मौसम की चपेट में आ गया। जिससे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दुर्भाग्य रहा की इमरजेंसी लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर बिजली के तार से टकरा गया। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद भी पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। जिसमें पायलट सहित 6 यात्री सुरक्षित बच गए। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ‌आज मेरठ की रहने वाली महिला पायलट की बहादुरी की चर्चा लोगों की जुबान पर है।