22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ में नर्स अंजलि की मौत का राज: शादी का दबाव, पहले पीछा फिर कत्ल, मेडिकल कॉलेज गेट पर छोड़ गए शव

Meerut nurse murder case: मेरठ में मेडिकल कॉलेज की नर्स अंजलि शर्मा हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि परिचित युवक सूफियान शादी का दबाव बना रहा था। विरोध पर कथित तौर पर उसने बहन के साथ मिलकर अंजलि की हत्या कर शव मेडिकल कॉलेज गेट पर छोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

May 22, 2026

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

मेरठ के मेडिकल कॉलेज की 25 वर्षीय नर्स अंजलि शर्मा की हत्या ने सभी को झकझोर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि परिचित युवक सूफियान उस पर शादी का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर कथित तौर पर सूफियान और उसकी बहन ने मिलकर अंजलि की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को ई-रिक्शा से मेडिकल कॉलेज के बाहर छोड़ दिया गया। घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार है।

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में एक नर्स की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान जागृति विहार सेक्टर-3 की रहने वाली 25 वर्षीय अंजलि शर्मा के रूप में हुई है। वह मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में नर्स के पद पर कार्यरत थी। पुलिस के मुताबिक, अंजलि की पहचान मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले लिसाड़ी गेट के रहने वाले सूफियान से हुई थी। दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी, लेकिन कुछ समय से सूफियान कथित तौर पर अंजलि पर शादी करने का दबाव बना रहा था। परिजनों का आरोप है कि वह लगातार अंजलि का पीछा भी करता था। जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगी थी।

सूफियान और उसकी बहन ने मिलकर की थी अंजलि की हत्या

शुरुआती जांच में सामने आया कि गुरुवार सुबह अंजलि लोहियानगर इलाके में सूफियान और उसकी बहन साजिदा से मिलने पहुंची थी। इसी दौरान तीनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस का दावा है कि कहासुनी बढ़ने पर सूफियान और साजिदा ने मिलकर अंजलि का गला घोंट दिया।

मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर शव छोड़कर भागा आरोपी

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। दोपहर करीब डेढ़ बजे अंजलि का शव ई-रिक्शा से मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट के बाहर छोड़ दिया गया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में साजिदा और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। वहीं मुख्य आरोपी सूफियान अभी फरार है। उसकी तलाश में कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

5 साल पहले हुई थी अंजलि की शादी, 5 साल का बेटा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि अंजलि की शादी साल 2018 में सनी नाम के युवक से हुई थी। दोनों का एक पांच साल का बेटा भी है। हालांकि पिछले करीब एक साल से अंजलि अपने भाई के साथ रह रही थी। जबकि बेटा पिता के पास था। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 May 2026 09:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में नर्स अंजलि की मौत का राज: शादी का दबाव, पहले पीछा फिर कत्ल, मेडिकल कॉलेज गेट पर छोड़ गए शव

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Meerut News: 25 दिन से गायब थी किशोरी, होटल का कमरा… और 7 दरिंदे! रूह कंपा देगी पूरी वारदात

meerut minor gangrape oyo hotel 7 arrested
मेरठ

लू के कहर से सहमा यूपी, 3 जिलों में 31 मई तक स्कूल बंद

लू के प्रकोप के चलते 31 मई तक छुट्टी घोषित, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
मेरठ

फर्जी दस्तावेज बनाकर गैंगस्टर ने ले ली जमानत, देहरादून से भाग गया नेपाल, अब 50 हजार का इनामी

Gangster
मेरठ

‘किसी और से बात करती थी, इसलिए मारा’, युवक ने छात्रा का गला घोंटने की बात कबूली

Meerut murder news, meerut murder case
मेरठ

दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले दो दरोगाओं पर चार्जशीट

आरोपी दरोगा वायरल फोटो इंटरनेट मीडिया से
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.