मेरठ में नर्स अंजलि की मौत का राज: शादी का दबाव, पहले पीछा फिर कत्ल, मेडिकल कॉलेज गेट पर छोड़ गए शव

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में एक नर्स की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान जागृति विहार सेक्टर-3 की रहने वाली 25 वर्षीय अंजलि शर्मा के रूप में हुई है। वह मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में नर्स के पद पर कार्यरत थी। पुलिस के मुताबिक, अंजलि की पहचान मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले लिसाड़ी गेट के रहने वाले सूफियान से हुई थी। दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी, लेकिन कुछ समय से सूफियान कथित तौर पर अंजलि पर शादी करने का दबाव बना रहा था। परिजनों का आरोप है कि वह लगातार अंजलि का पीछा भी करता था। जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगी थी।