दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले दो दरोगाओं पर चार्जशीट

मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में रहने वाले धागा कारोबारी रासिख से 20 लाख रुपये की वसूली करने के मामले में पुलिस ने दो दरोगाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने कारोबारी को दिल्ली बम धमाकों के केस में फंसाने और आतंकी घोषित करने की धमकी देकर रकम वसूली थी।

घटना 8 दिसंबर 2025 की बताई गई है। पीड़ित रासिख के अनुसार, कार सवार दो दरोगा उन्हें घर के पास से जबरन उठाकर ले गए थे। इसके बाद उन्हें कई घंटों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। आरोपियों ने परिवार वालों को फोन कर कहा कि रासिख को दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया जाएगा। डर के माहौल में परिवार से 50 लाख रुपये की मांग की गई थी।