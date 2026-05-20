पति अस्पताल में भर्ती, घर में छिपा था इंस्टाग्राम प्रेमी! बच्चों ने ‘भूत-भूत’ चिल्लाया तो खुल गई विवाहिता की पोल

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के बाबूराम पूरवा गांव में मंगलवार को ऐसा मामला सामने आया। जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। यहां एक विवाहिता अपने इंस्टाग्राम प्रेमी के साथ घर में थी। लेकिन बच्चों की वजह से दोनों का राज खुल गया। जानकारी के मुताबिक विवाहिता का पति पिछले कई दिनों से बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। मंगलवार को उसे अस्पताल से घर लौटना था। इसी बीच महिला ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान करीब एक महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। युवक महिला से मिलने उसके घर पहुंच गया।