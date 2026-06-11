पति की हत्या कर गड्ढे में फेंका था शव, 4 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद

गोंडा जिले के करनैलगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप संभव हो सकी। जानकारी के अनुसार, करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे कोचा कासिमपुर गांव की रहने वाली कविता ने 2 जुलाई 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके पति श्याम सिंह शौच के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव गांव के बाहर एक गड्ढे में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।