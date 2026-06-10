बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर, 17 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर दो लखनऊ रेफर

जानकारी के अनुसार, रोडवेज बस में करीब 35 यात्री सवार थे। रात के समय बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। तभी गदामार गांव के निकट सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई यात्री बस के अंदर फंस गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। इसी बीच पुलिस और प्रशासन को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई।