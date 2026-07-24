बहराइच में अमेरिकी नागरिक सहित पांच गिरफ्तार, भारतीय सीमा पर पकड़े गए

Five arrested, including an American citizen: बहराइच पुलिस ने दो घुसपैठियों को भारत में प्रवेश के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है जो घुसपैठ करने में मदद कर रहे थे। घुसपैठियों में एक अमेरिका का नागरिक है जबकि दो पंजाब के एक संगठन का सदस्य हैं। जिनके पास से आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। इस संबंध में एसपी बहराइच ने बताया कि पकड़े गए दोनों घुसपैठिये पंजाब में वांछित है। जिनके पास भारत में घुसने का कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।