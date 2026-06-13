UP Rains: सुबह ठंडी हवाएं, दोपहर में तपिश का कहर! गोंडा समेत 22 जिलों में बारिश-आंधी, आ गई मानसून के एंट्री की डेट

सांकेतिक तस्वीर फोटो सोर्स पत्रिका
UP Rains:उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले कुछ दिनों में मानसून की एंट्री को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है। सुबह के समय ठंडी और तेज हवाओं से मौसम सुहाना महसूस हो रहा है। जबकि दोपहर होते ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो दिनों से यही स्थिति बनी हुई है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर करवट ले सकता है। विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक गोंडा, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है। बारिश की वजह से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने का अनुमान है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।
इस बीच मानसून को लेकर भी अच्छी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि 18 से 22 जून के बीच मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद 25 जून तक मध्य उत्तर प्रदेश और जून के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंचने की संभावना है।
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।
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