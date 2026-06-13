UP Rains: सुबह ठंडी हवाएं, दोपहर में तपिश का कहर! गोंडा समेत 22 जिलों में बारिश-आंधी, आ गई मानसून के एंट्री की डेट

इस बीच मानसून को लेकर भी अच्छी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि 18 से 22 जून के बीच मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद 25 जून तक मध्य उत्तर प्रदेश और जून के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंचने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।