सच बोल दूंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, समय आने पर सब बताऊंगा, राम मंदिर दान पात्र विवाद पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान

कैसरगंज के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह काफी दिनों बाद दिल्ली से गोंडा स्थित अपने आवास पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। राम मंदिर दान पात्र में कथित गड़बड़ी के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह इस मामले में फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा, "मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। अगर इस मुद्दे पर सच बोल दूंगा। तो बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। अभी मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन समय आने पर जरूर बोलूंगा।