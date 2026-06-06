सीएम योगी बोले- दंगाइयों के आगे नतमस्तक होती थी सपा सरकार, अब दंगा करने वालों का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी जाएगा

मुख्यमंत्री बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद गोंडा के चकरौत गांव पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोंडा एक ऊर्जावान जिला है। जहां के किसान, महिलाएं और युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन पहले इसे वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी यह हकदार था। पहले यूपी की पहचान दंगों से होती थी। सपा की सरकार के समय कर्फ्यू लगता था। समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों के आगे नतमस्तक होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब दंगा करने वालों का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी जाएगा।