सीएम योगी आज खोलेंगे विकास का खजाना, मिलेगी 515 करोड़ की बड़ी सौगात, 262 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

गोंडा जिले को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के चकरौत गांव में आयोजित कार्यक्रम में 515.63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार और प्रस्तावित 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:55 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहां वह 84.15 करोड़ रुपये की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जबकि 431.48 करोड़ रुपये की 214 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर जिले को 515.63 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी।