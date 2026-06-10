Pre Monsoon: भीषण गर्मी के बीच गोंडा सहित 35 जिलों में बारिश आंधी- तूफान, 60 KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

उत्तर प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज से प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो रही हैं। कई जिलों में बादल छाने लगे है। तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इटावा और आगरा समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को लू और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि, तेज हवा, बिजली गिरने और आंधी की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।