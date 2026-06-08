IMD का पूर्वानुमान: आगरा सहित 14 जिलों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना, 24 जून को हो सकती है मानसून की एंट्री

IMD weather update: मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आंधी के साथ बादल गरजने और चमकने की संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने यह जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में प्री-मानसून की बारिश का असर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भीषण गर्मी भी पड़ेगी। अगामी दिनों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर या आसपास रहने की संभावना है। अतुल सिंह ने कहा कि गोरखपुर के रास्ते आगामी 24 जून को मानसून यूपी में प्रवेश करने की संभावना है। इसके 20 से 25 दिनों में ही इसके कमजोर पड़ने की भी संभावना है ।