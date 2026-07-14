Agra News: ‘अब सिर्फ दीप्ति नहीं, पूरी टीम मेरी बेटियां है’, लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुईं दीप्ति शर्मा की मां

इस ऐतिहासिक जीत के बाद दीप्ति शर्मा की मां सुशीला शर्मा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि पहले उनका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर रहता था, लेकिन अब भारतीय महिला टीम की हर खिलाड़ी उन्हें अपनी बेटी जैसी लगती है। उन्होंने कहा, "पहले मैं सिर्फ दीप्ति के प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन अब पूरी टीम मेरी बेटियां हैं। जब ये सभी अच्छा खेलती हैं तो मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी दीप्ति के अच्छा खेलने पर होती है। ये भारत की बहादुर बेटियां हैं और हर मां को इन पर गर्व होना चाहिए। जब ये विदेश में तिरंगा लहराती हैं तो दिल खुशी से भर जाता है।"