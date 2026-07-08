UP Weather: आगरा में 10 जुलाई तक जमकर होगी बारिश, 12 जुलाई से बढ़ेगा पारा और सताएगी उमस

IMD Warning: आईएमडी मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आगरा, जालौन, इटावा में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। आगरा में आज 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई को जमकर बारिश होने का पूर्वानुमान है। 12 जुलाई से मौसम में फिर परिवर्तन आएगा। धूप छांव के बीच तापमान बढ़ने की संभावना है। उमस लोगों को परेशान करेगी।