पति की हत्या कर जिस बाथरूम में दफनाया उसी में रोज नहाई ‘कातिल पत्नी’, 46 दिन तक पुलिस को किया गुमराह

Agra Murder Case :उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति की हत्या करने के बाद शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। हैरानी की बात यह है कि शव दफनाने के बाद महिला ने बाथरूम में नया फर्श बनवा दिया और करीब 46 दिनों तक पुलिस को पति के लापता होने की कहानी सुनाकर गुमराह करती रही। इतना ही नहीं, जिस बाथरूम में शव दफन था, वह रोज उसी में नहाती भी रही।