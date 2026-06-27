“भाजपा की ‘डूबती नाव’ से नेता भी परेशान? आगरा के BJP पार्षद के नाले में केक काटने वाले वीडियो पर अखिलेश यादव का तंज”

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (File Photo- Patrika)
UP News:समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में भाजपा पार्षद द्वारा नाले में खड़े होकर जन्मदिन मनाने की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि भाजपा के जनप्रतिनिधि अब अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली से निराश हैं। आगरा में नाले की सफाई और निर्माण को लेकर किया गया यह अनोखा विरोध अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
आगरा में भाजपा पार्षद के नाले में उतरकर जन्मदिन मनाने की घटना ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब भाजपा के जनप्रतिनिधि भी अपनी ही सरकार के कामकाज से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधि अलग-अलग तरीकों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोग भाजपा की “डूबती नाव” से समय रहते दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने आगरा के भाजपा पार्षद के विरोध प्रदर्शन को इसी नाराजगी का उदाहरण बताया।
दरअसल, आगरा के नगला हरमुख वार्ड से भाजपा पार्षद किशन नायक ने क्षेत्र में वर्षों से बनी जलनिकासी की समस्या के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने समर्थकों और स्थानीय निवासियों के साथ घुटनों तक गंदे पानी से भरे नाले में उतरकर जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान लोगों ने बैनर और नारों के जरिए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया।
पार्षद का कहना है कि उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले की हालत लंबे समय से खराब है। आरोप है कि न तो इसकी समुचित सफाई कराई गई और न ही इसके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के लोग गंदगी, जलभराव और बदबू की समस्या झेल रहे हैं।
किशन नायक के अनुसार, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उन्होंने कई बार नगर निगम प्रशासन, महापौर और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने गंभीरता नहीं दिखाई।
पार्षद ने यह भी कहा कि नाले की बदहाली केवल असुविधा का विषय नहीं है। बल्कि यह लोगों की जान के लिए भी खतरा बन चुकी है। उनके मुताबिक, बीते वर्षों में नाले से जुड़े हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कारण उन्होंने लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए नाले में ही जन्मदिन मनाने का फैसला लिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद यह मामला स्थानीय समस्या से निकलकर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद प्रशासन क्षेत्र की इस पुरानी समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।
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