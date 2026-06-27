“भाजपा की ‘डूबती नाव’ से नेता भी परेशान? आगरा के BJP पार्षद के नाले में केक काटने वाले वीडियो पर अखिलेश यादव का तंज”

पार्षद ने यह भी कहा कि नाले की बदहाली केवल असुविधा का विषय नहीं है। बल्कि यह लोगों की जान के लिए भी खतरा बन चुकी है। उनके मुताबिक, बीते वर्षों में नाले से जुड़े हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कारण उन्होंने लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए नाले में ही जन्मदिन मनाने का फैसला लिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद यह मामला स्थानीय समस्या से निकलकर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद प्रशासन क्षेत्र की इस पुरानी समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।