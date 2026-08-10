Agra Woman Death News: परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी पैर हिला, 9 दिन बाद फिर मौत

परिवार के मुताबिक, शीला देवी को मृत घोषित किए जाने के करीब 17 घंटे बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी उनके शरीर में हलचल महसूस हुई। मौत की खबर सुनकर रिश्तेदार और परिचित अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंच रहे थे। इसी दौरान शीला देवी के दामाद उनके पैर छूने पहुंचे। उन्होंने पैर में हलचल महसूस की तो तुरंत बाकी परिजनों को इसकी जानकारी दी। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब परिवार ने ध्यान दिया तो सभी हैरान रह गए। कुछ देर पहले जिस घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, वहां अचानक इलाज की उम्मीद जाग गई।