आगरा में राहुल बनकर करता था बातचीत, निकला फैजान, परेशान छात्रा ने दी जान

Agra Student News: आगरा में नाम बदलकर दोस्ती करने का मामला सामने आया है। जिसमें विशेष समुदाय के युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और नजदीकी बढ़ाई। इस दौरान नाम बदलकर दोस्ती करने वाले लड़के का राज खुल गया तो छात्रा ने दूरी बना ली। इसके बाद भी लड़के ने फोन पर लगातार बातचीत करने की कोशिश की। फोन पर बात न करने पर युवक ने छात्रा को धमकी भी दी। जिससे परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके पहले की घरवाले को समझ पाते छात्रा की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक परिजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना शमशाबाद थाना क्षेत्र का है।