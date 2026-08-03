फर्रुखाबाद में सड़क के किनारे मिला पशु के अवशेष, गोकशी का आरोप, जांच के लिए भेजा गया

Farrukhabad Cow Slaughter Case: फर्रुखाबाद में सड़क किनारे पशुओं के अवशेष मिलने की घटना सामने आई है। अवशेष पड़े होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। शव के अवशेष के नमूने जांच के लिए भेजे गए। अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ ने बताया कि सड़क के किनारे पशु के अवशेष मिलने की जानकारी हुई। चिकित्सा अधिकारी ने सैंपल को संग्रह करके जांच के लिए भेजा है। अवशेष दो-तीन दिन पुराना है। मामले की जांच की जा रही है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र का है।